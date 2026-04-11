声優の吉岡麻耶、瀬戸麻沙美、大空直美が１１日、都内で「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」第４幕上映記念舞台あいさつに出席した。

人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」の劇場版で、同名コミックのスピンオフが原作。劇中では寒中水泳のシーンが登場するが、３人は「嫌ですね」と首を振った。それでも、進行役から「これをもらえるなら…」と譲歩できる条件を聞かれると、「いちご一生分」（吉岡）、「全部自分のじゃないお金で海外旅行」（瀬戸）、「富と名声」（大空）と回答。吉岡は寒中水泳よりも「高所が苦手。バンジージャンプ。あれはけっこうハードルが高い」と明かした。

戦車道にまい進する学生たちの知られざる日常と、学園同士の交流にフォーカスしたストーリー。アンチョビの声を担当した吉岡は「普段見せないようなかわいい一面を出せたらと成分を足した。コミカルなかわいいアンチョビが見せられたら」と工夫。大空は「ここにアドリブがいるんじゃないかとか（共演者と話して）細かく録った印象がある。解像度がすごくて、アドリブも台本に書かれているぽい」と自信をのぞかせた。

最先端の技術が搭載されたドルビーシネマでも上映される予定。瀬戸は「気になる。４ＤＸが大好き。自分も行ってみたい」と声を弾ませていた。