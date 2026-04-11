本記事では、車庫飛ばしの定義や車庫法違反と見なされた場合の罰則、車庫飛ばしが意図的に行われる理由や、実家や引越しなどで意図せず車庫飛ばしとなりやすいケース、車庫飛ばしの検挙はある（ばれる）のか、車庫飛ばしにならないための対策を解説しています。【写真】車庫飛ばしとは？車庫飛ばしとは？車庫飛ばしとは、使用の本拠地や駐車先について、実際とは異なる位置等を虚偽申請し、車庫証明書を取得することを指します。ま