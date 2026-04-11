映画『E.T.』や『チャーリーズ・エンジェル』などで知られるドリュー・バリモアが、自身の冠トーク番組で、体型変化への不安について涙ながらに語った。【写真】ドリュー・バリモアのすっぴんの自撮りに絶賛の声！「50歳なんて信じられない！」現地時間4月6日に放送された『ドリュー・バリモア・ショー』のファッションお助けコーナーに、4度の出産で体重が増えた後、34kgもの減量に成功したという女性が登場。体型が変わっ