お笑いコンビ、鬼越トマホークが11日までに更新された関根勤のYouTubeチャンネルにゲスト出演。大物女性芸人の“衝撃発言”を暴露した。今回の動画では、関根と鬼越がさまざまな芸能人についてのエピソードトークなどで盛り上がった。その流れでお笑いタレント山田邦子の話題に。関根がかつて山田の冠番組で共演していた時の話をして「僕とラッキィ池田で好きなことをやって。邦子ちゃんは許してくれて（心が）すごい大きい人だっ