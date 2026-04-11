お笑いコンビ、鬼越トマホークが11日までに更新された関根勤のYouTubeチャンネルにゲスト出演。大物女性芸人の“衝撃発言”を暴露した。

今回の動画では、関根と鬼越がさまざまな芸能人についてのエピソードトークなどで盛り上がった。その流れでお笑いタレント山田邦子の話題に。関根がかつて山田の冠番組で共演していた時の話をして「僕とラッキィ池田で好きなことをやって。邦子ちゃんは許してくれて（心が）すごい大きい人だったよ」などと話した。

山田に関する話題が続く中、鬼越の良ちゃんが「（山田と）酒飲んだ時に楽しい話をしていたんですけど、なんかスンッって怖い話になって…。（山田が）“まあでも、私が口を割ったら、『（お笑い）ビッグ3』（タモリ、ビートたけし、明石家さんま3人の通称）全員潰せるからね”って（言っていた）」と山田が飲みの席でしていたという衝撃発言を明かした。関根が「すげえなあ〜」と驚くと、良ちゃんは「“ビッグワン”だな、と思って。ほかの女芸人ももちろんすごいんですけど、ちょっと格が違う」と話した。関根も「もう、ダントツよ」と共感していた。