【相洋−東海大相模】先発した相洋・片見＝サーティーフォー保土ケ谷高校野球の春季神奈川県大会は１１日、各地で３回戦が行われ、相洋が２−０で昨秋４強の東海大相模を破った。相洋は七回、２死一、二塁で主将・渡辺優里斗（３年）が２点適時打を放って先制した。先発の片見瞭（２年）が９回を投げ完封した。東海大相模は１９９９年以来、２７年ぶりに夏の神奈川大会のシード権獲得を逃した。