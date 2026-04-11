◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１０日（日本時間１１日）、シーハンと登板順を入れ替えてこの日の本拠地・レンジャーズ戦でグラスノーを先発させた理由を明らかにした。３月２６日（日本時間２７日）の開幕からは山本、シーハン、朗希、大谷の順で先発。開幕６戦目に山本が先発し、敵地での試合となったそ