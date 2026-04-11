佐賀県武雄市議選は現職18人、新人8人の計26人が立候補している。党派別では自民12人、参政1人、共産1人、立憲民主1人、公明1人、無所属10人。女性は2人。各候補は、地域振興策や治水対策に加え、市文化会館大ホールの整備方針の見直し、武雄アジア大学への支援のあり方などについて論戦を展開している。投票は12日午前7時〜午後6時に市内21カ所で。同7時20分から同市民体育館で即日開票される。有権者数は3万8646人（4日