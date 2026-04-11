◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京D）プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が激突する、東京ドーム興行チケットのリセール販売が11日午後5時から「チケットぴあ」より開始される。今月1日に販