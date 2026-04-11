完売の井上尚弥VS中谷潤人戦の5・2東京ドーム興行チケット 11日午後5時からリセール販売スタート
◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京D）
プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が激突する、東京ドーム興行チケットのリセール販売が11日午後5時から「チケットぴあ」より開始される。
今月1日に販売予定枚数が終了していたが11日、大橋ジムの大橋秀行会長（61）が「本日4月11日土曜日17時よりリセール販売があります」と報告した。
興行のもようはLeminoがペイ・パー・ビュー（PPV）方式で独占ライブ配信する。
＜試合カード＞
・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦
王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）
・スーパーバンタム級8回戦
武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）
・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦
王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）
・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦
王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）
・フェザー級10回戦
阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）
・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦
王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）
・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦
王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）