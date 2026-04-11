◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京D）

プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が激突する、東京ドーム興行チケットのリセール販売が11日午後5時から「チケットぴあ」より開始される。

今月1日に販売予定枚数が終了していたが11日、大橋ジムの大橋秀行会長（61）が「本日4月11日土曜日17時よりリセール販売があります」と報告した。

興行のもようはLeminoがペイ・パー・ビュー（PPV）方式で独占ライブ配信する。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）