久しぶりに帰宅した娘さんを見て、目をまんまるにして驚く猫ちゃん。その愛くるしくもシュールなリアクションが、ネット上で大きな反響を呼んでいます。 話題の投稿は2万件以上の「いいね！」を獲得し「にゃんこアルアルですね！ウチの娘も不審者を見る目つきされてました」「こんな顔なりますよね笑不審者扱い！可愛すぎます笑」「ここから目を丸くするという言葉が生まれたのか」とのコメントが寄せられていました。