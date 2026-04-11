久しぶりに帰宅した娘さんを見て、目をまんまるにして驚く猫ちゃん。その愛くるしくもシュールなリアクションが、ネット上で大きな反響を呼んでいます。

話題の投稿は2万件以上の「いいね！」を獲得し「にゃんこアルアルですね！ウチの娘も不審者を見る目つきされてました」「こんな顔なりますよね笑 不審者扱い！可愛すぎます笑」「ここから目を丸くするという言葉が生まれたのか」とのコメントが寄せられていました。

【写真：久しぶりに帰宅した『娘』に……黒猫が見せた『まさかのリアクション』】

固まる黒猫ちゃん

Threadsアカウント「@so10mk」に投稿されたのは、おめめがまんまるになってしまった黒猫ちゃん。投稿者さんの一人暮らしをしている娘さんが帰ってきたとき、猫ちゃんはビックリしたのか、目を丸くして見ていたそうです。

その姿は「お前だれやねん」としゃべり出しそうな表情だったといいます。

完全に忘れてしまったわけではないものの「誰だっけ…」と探るように観察していたそうです。

少しの間会っていないと「知らない人」のような態度になってしまうのは、まさに「猫あるある」。ちょっぴり切なくもクスッとしてしまうワンシーンでした。

完璧すぎるリアクションにネット民も爆笑

黒猫ちゃんのビックリ顔を見たThreadsユーザーたちからは「死んだと思ったニンゲンが帰ってきた！位の驚きっぷり」「「え？誰？」って言ってますね！目は口程に物を言う」「マンガみたいなお顔」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「@so10mk」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「@so10mk」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。