日本の南極観測は今年、７０年を迎える。日本から約１万４０００キロ離れた極寒の地で延べ約３６００人の隊員がバトンをつないできた観測は、地球規模の課題解決だけでなく、日々の我々の暮らしも支えてきた。隊員延べ３６００人、草創期は苦難日本の南極観測は国の事業として実施され、気象庁や国土地理院、大学の研究者のほか、民間企業も参加する。一つの観測隊は夏季の３か月間活動して帰国する夏隊と、１年を通して滞在す