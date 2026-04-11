日本の南極観測は今年、７０年を迎える。

日本から約１万４０００キロ離れた極寒の地で延べ約３６００人の隊員がバトンをつないできた観測は、地球規模の課題解決だけでなく、日々の我々の暮らしも支えてきた。

隊員延べ３６００人、草創期は苦難

日本の南極観測は国の事業として実施され、気象庁や国土地理院、大学の研究者のほか、民間企業も参加する。一つの観測隊は夏季の３か月間活動して帰国する夏隊と、１年を通して滞在する越冬隊で構成され、毎年次の隊と入れ替わる。

その歴史は１９５６年１１月、観測船「宗谷」が東京・晴海ふ頭を出発したところから始まる。永田武隊長率いる１次隊５３人は約８０日かけて南極・東オングル島に到着。翌５７年１月、活動拠点の「昭和基地」を開設し、気象観測や地質調査を始めた。

南極と言えば、昭和基地に取り残され、自力で生き延びた樺太犬「タロ」「ジロ」を思い出す人も多いだろう。映画にもなって日本中に感動を呼んだ２頭だが、そもそもそんな境遇に置かれたのは、悪天候で活動を断念した２次隊が南極脱出の際、連れ帰ることができなかったからだ。６０年には、４次隊の隊員が雪嵐で命を落とすなど、草創期は苦難も多かった。

観測船の老朽化などで観測は６２年から約３年間中断したが、以降は途切れていない。人が住んでいない南極は地球本来の姿が残り、自然観測に最も適した場所とされる。観測隊は気象、大気、宇宙から降る粒子など様々な観測を地道に重ねてきた。

代表的な成果がオゾンホールの発見だ。８２年、２３次隊が昭和基地上空で、地球を紫外線から守るオゾン層の減少を世界で初めてとらえた。その後、エアコンなどに使われるフロンガスが原因だとわかり、世界的なフロン規制につながった。

長い歴史の中で我々の生活と密接に関わる成果も残った。

南極上空の大気観測は、日々の天気予報に生かされている。昭和基地に設置されたアンテナが人工衛星とやり取りした座標データは、カーナビなどの全地球測位システム（ＧＰＳ）の精度向上に一役買っている。

隊員の活動を支えた技術や知見が、時間をおいて一般に広まったケースも多い。

昭和基地建設に際しては、暴風雪に耐えられる建物を短期間で造ることが求められた。採用されたのが、事前に製作した板パネルを現地で組み合わせる工法だ。建設に協力した竹中工務店によると、当時の工法が、今の国内住宅メーカーの家造りに生かされているという。

各国の取り決めで、南極で出たごみは自国へ持ち帰ることになっており、食材の残りをいかに減らすかは切実なテーマだった。５７次隊（２０１５〜１７年）の料理人を務めた渡貫淳子さん（５２）が考案したのが、天ぷらうどんの余った具材を混ぜた「悪魔のおにぎり」。帰国後、コンビニで商品化され、大ヒットした。

観測隊は現在、標高約３８００メートルの「ドームふじ基地」周辺で、氷の大地を２７００メートル掘って１００万年前の氷を採取する大型事業に挑んでいる。

事業を指揮する国立極地研究所・川村賢二教授（５５）によると、氷の中に残る空気を分析できれば過去の気候や大気の変動がわかるといい、川村教授は「地球温暖化のメカニズム解明が前に進む」と意気込む。１１月に出発する６８次隊が来年２月頃までに採取を終える予定だ。

極寒の地での研究が地球温暖化を食い止め、夏の暑さを和らげてくれるかもしれない。同研究所の野木義史所長は「様々な成果を残した先輩方の意志を継ぎ、研究を深めて世界に貢献していく」と話した。