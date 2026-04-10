◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ２勝目を挙げた。６回途中を８安打１失点。「これだけ打たれたので、負けてもおかしくなかったんですけど、うまく粘れた。そこはすごいよかったかなと思います」と振り返った。珍プレーの一幕もあった。１点リードの４回２死一、二塁。「軸足が滑ってバランスを崩して。投げなきゃいけなかったの