８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが、韓国の人気音楽番組「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを１０日に配信リリースした。「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演後、パフォーマンス動画がわずか３日間で３００万回再生を突破し、現在７６０万回再生を記録。各国ユーザーから２２０００件以上のコメントが寄せられるほどの注目を集めている。楽曲は「