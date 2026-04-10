気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション＆全国各都市16日間天気予報 台風４号はきょう（１０日）午後９時、トラック諸島近海にあって西北西にゆっくりの速さで進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬