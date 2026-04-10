気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション＆全国各都市16日間天気予報

台風４号はきょう（１０日）午後９時、

トラック諸島近海にあって西北西にゆっくりの速さで進んでいます。

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



となっています。



＊シンラコウはミクロネシアの「伝説上の女神」を意味しています。

「台風４号」今後の進路は？

台風の中心は、



１１日午後９時にはトラック諸島近海で強い勢力に発達

北にゆっくりの速さで進み

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



１２日午後９時には

マリアナ諸島でほとんど停滞

西北西に１５キロの速さで進み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



１３日午後９時には

マリアナ諸島で非常に強い勢力に発達

西北西に１５キロの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１４日午後９時にはマリアナ諸島

北西に１５キロの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１５日午後９時にはマリアナ諸島

北西に1０キロの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



が予想されています。



＊10日午後９時４５分気象庁発表