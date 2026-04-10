11日(第1部15:30〜 第2部21:00〜)に配信されるABEMAの特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の記者会見が開催され、ウルフアロン、高藤直寿(「高」ははしごだか)、矢地祐介、ノッコン寺田、藤本竜希が登壇した。ノッコン寺田、矢地祐介、ウルフアロン、高藤直寿、藤本竜希○「一番仕上がっているな」と思う挑戦者を聞かれ…アジア初のベンチプレス400kg達成、過去に“壁押しバ