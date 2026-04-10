ウルフアロン、「一番仕上がっているな」と思う挑戦者を聞かれ…まさかの回答に笑いが起こる 『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』記者会見

ウルフアロン、「一番仕上がっているな」と思う挑戦者を聞かれ…まさかの回答に笑いが起こる 『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』記者会見