現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が10日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代に開幕メンバーを選ぶとき、ベテランと若手の実力が同じレベルなら、落合氏は迷わず「ベテラン」を選択したことを明かした。理由は明快だ。「（ベテランは）経験がある。未知の選手に期待するのも一つの方法なんだけども、ゲームに出ていれば出ているだけの経