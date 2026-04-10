アデルが米ポッドキャスト番組に出演、振り返った伝説の一夜エンゼルスのジョー・アデル外野手が、歴史的な“ホームランキャッチ3連発”の舞台裏を明かした。4日（日本時間5日）の本拠地・マリナーズ戦で、1試合3度の“離れ業”を披露。一躍脚光を浴びた25歳は「別次元にいるような感じだった」と伝説の一夜を振り返った。2007年のナ・リーグMVPであるジミー・ロリンズ氏らがホストを務めるポッドキャスト番組「ザ・6-1-1・ポ