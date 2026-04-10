ロッソビアンコ博物館のオーナーであったピーター・カウスは、車のコレクションを始めた当初、マセラティ全車を集めるつもりでいたようだが、その後彼のコレクションをミュージアムにしようという計画に変わり、コレクションはマセラティから徐々に、他のモデルに移っていったという。【画像】ジェントルマンドライバーたちに愛された、マセラティ4CS 1500 MM（4CS1100）（写真6点）そもそもロッソビアンコという名前は「イタリア