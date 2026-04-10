サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、10日から12月31日までの期間限定で、「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催する。同イベントではポムポムプリンの30周年を記念したさまざまなコンテンツを用意。ポムポムプリンとホっと一息つける時間を過ごせる。初日の様子を速報でお届け。【写真】魅力をたっぷり紹介！「ポムポムすぎるよ展」をチラ見せポムポムプリンは、ベレ