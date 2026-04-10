DeNAのダヤン・ビシエド内野手（37）と梶原昂希外野手（26）が「インフルエンザ」に罹患したためチームを離脱すると10日、相川亮二監督が明かした。なお、この日開催予定の広島戦は雨天中止となった。ビシエドは、延長11回の末に4−6で中日に敗れた8日の試合序盤に発熱し体調不良を訴え、試合中に帰宅。その試合で起用することができなかった。指揮官は「（発熱したのは試合中の）3回くらい」と説明した。また、梶原は試合のな