2026年4月9日（木）ABCラジオ『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』にて、先日4月5日（日）に開催された『桂南天独演会』について、木曜パートナーの桂南天さんとともに、独演会を振り返った。 ©ABCラジオ ©ABCラジオ サンケイホールブリーゼで開催された『桂南天独演会』。900席もある大きなホールはたくさんの観客で埋め尽くされ大盛況で幕を閉じた。ドキハキのOPトーク