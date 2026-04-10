不朽の名作『北斗の拳』が、最新のアニメーション技術によって再び幕を開ける。アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』（以下、『北斗の拳』）で主人公・ケンシロウを演じる武内駿輔と、スピンオフコメディ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』（以下、『ザコ挽』）で「ザコ視点」から世紀末を切り取る下野紘。武内が10代の頃からの付き合いだという二人が、互いへのリスペクトと、作品に懸ける並々ならぬ情熱を語り合