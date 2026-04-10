不朽の名作『北斗の拳』が、最新のアニメーション技術によって再び幕を開ける。アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』（以下、『北斗の拳』）で主人公・ケンシロウを演じる武内駿輔と、スピンオフコメディ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』（以下、『ザコ挽』）で「ザコ視点」から世紀末を切り取る下野紘。武内が10代の頃からの付き合いだという二人が、互いへのリスペクトと、作品に懸ける並々ならぬ情熱を語り合った。

参考：下野紘×武内駿輔、『北斗の拳』“ザコたち”の魅力語り合う 「ポップに死にすぎなんだよ」

歴代ケンシロウの声を網羅的にリサーチし尽くした武内の情熱には、先輩の下野も困惑。実は「レイに憧れていた」と明かす武内の深い原作愛や、名作を100年先へ伝えるためのリブートの意義など、本作をより深く楽しむためのエッセンスを明かす。

武内駿輔×下野紘の交友関係

--お二人は今まで何回か共演したことがあると思いますが、どれくらいの交流がありますか？

武内駿輔（以下、武内）：どれくらいでしょうね。手を握ったことはないですもんね。

下野紘（以下、下野）：（笑）。でもわりとコンスタントに会っているよね。一番最初は『ダイヤのA』で、武内くんはまだ10代じゃなかったっけ？ 今とは全然風貌が違う。

--今日はケンシロウというよりサウザーに近いですよね。

武内：そうなんですよ。聖帝になっちゃった。オンエア控えてるのに。下野さんは僕の中では気兼ねなく話にいっても返してくださる、よく付き合ってくださる先輩だと勝手に思っています。学生時代は下野さんが出演されていた作品はたくさん観ていましたし。

下野：あら、ありがたい。

武内：最初にお会いできたとき「うわー、下野さんだ……！」と感動しました。下野さんは作品によってはずっとフルスロットルで叫んだり泣いたりしていますが、聴いていてしんどくならないんです。いつも和やかなイメージで、あれはいったいどうやって出しているのか……。

下野：僕は武内くんの低音ボイスが本当に羨ましくて。

武内：いやいや。

下野：自分にもそういう武器があったらもっと違う演技ができたかもしれないなとか、そういうことは考えたりします。しかも10代の頃からこの声だから「すげーなぁ……」と思って。

武内：ありがとうございます。

下野：さらにいえば、それこそ10代の頃、若手は自分の中で考えている声優像とは違うこともいろいろやる時期もあると思うんだけど、武内くんは声優として自由にやれるようになってからのほうが、幅広い声の使い分けだったり雰囲気の作り方だったり、結構アグレッシブな感情の動き方をする仕事をしている。でも単に感情的になっているんじゃなくて、全部そのとき自分が出した声とか、フィジカルな部分だったり、メンタルの部分だったり、そういうことを全部考えたうえでいろいろと緻密に分析して行われているものなんだってわかった。一緒に出演した『鎧真伝サムライトルーパー』の現場で、他の同年代の共演者たちと話しているときに聞こえてくるワードがすごく細かいんです。ただの声マネじゃなくて、「こういう声を出すためには身体をこういうふうに使うから、こういう喉の使い方をしたり、息の出し方したり……」とか繊細に話していて。自分の芝居に生かすための研究をしっかりしていて、「声優が好きなんだなぁ」ってすごく思います。

武内駿輔は「研究しすぎ」？

--武内さんはケンシロウを演じるにあたって、過去作などは参考にされましたか？

武内：まずは原哲夫先生が抱いているキャラクターイメージを中心に考えたかもしれません。原先生の中ではケンシロウを描くにあたって松田優作さんのイメージが強くあったらしく、逆にブルース・リーはあくまでアイデアとしての側面が大きいと。人物像的には松田さんだということで、やっぱり原作漫画を読んでいてもケンシロウの所作には確かに通ずるものを感じますし、松田さんの映画をいろいろと観て研究していました。ただブルース・リーの映画も、特に吹き替え版を中心に可能な限り観直しています。アニメ版でいうと映画『真救世主伝説 北斗の拳』シリーズはすごく参考にさせていただきました。もちろん初代TVアニメ『北斗の拳』、ゲーム『北斗無双』シリーズ、『北斗が如く』、遊技機版のケンシロウなども、それぞれの違いを感じながら聴き込んでいましたね。

下野：……研究しすぎだよ……。すげーよ（笑）。本当に貪欲だよね。

武内：あとは海外版のボイスアクターの方も。

下野：そんなのもあるんだ。

武内：原作サイドからは「武内さんなりの“あたたた”をお願いします」と言われていて、理想的な“あたたた”が原先生の中ではあるらしく、そこに近づけるよう努力していました。

下野：その話、『ザコ挽』とのコラボで話すのはもったいないよ（笑）。

武内：いやいや、話せるときに話しますよ。

下野：もっと『北斗の拳』単体の企画とかで話したほうがいいよ……（笑）。

武内：まあこういう形で今までのバージョンは一応全部チェックしました。

下野：研究熱心すぎるわ……。すげえわ。

--やはり声優さんは関連作品のリサーチをここまで徹底するものなんですね。

下野：そんなにしない（笑）！ そんなにしないです。もちろん、それこそリメイクだったり、同じキャラクターでも幼少期、逆に成長した姿を演じるといったときにはその役の方を意識したりはしますが、ここまで網羅するのは……。

武内：僕は下野さんと違ってまだ時間がたくさんあるので。

下野：そんなことないでしょ。

武内：「この人のベスト“あたたた”はこれだな」とか全部記録していたら、一時期iPhoneがそれでいっぱいになっちゃって。もっといえば、ケンシロウじゃない“あたたた”も分析していて。

下野：それはさすがにいらなくね？

武内：ゲーム版で登場するキャラクターとかの“アチョー系”の声も集めて、そいつらの海外版の声も聴いていて。「なるほど、1秒間にこれくらい言ってるんだ」「だいたいこれくらいのスピード感で言ったら遅いと思われないはず」とかを考えていました。

下野：研究熱心すぎるよ……。もうレポート書けるよ（笑）。

武内：そんな感じで取り組んでいます。こちらはまだ終わっていませんから、取り組み続けています。

武内駿輔「レイのセリフばかり練習していました」

--原作『北斗の拳』の好きなところについて教えてください。

武内：難しいなぁ……。うーん、申し訳ないことに、僕はやっぱりレイが一番好きなんです。漫画を読んでいるときもずっとレイのセリフばかり練習していました。自分にケンシロウらしさがあるとは思ったことがなかったので、「いつか声優になれたらレイ役をやりたい」と思っていたんですが……。ただ考えれば考えるほど、今回のレイは中村悠一さんしかいないだろうなと思っています。作品のリブートがなぜおこなわれるのかというと、その作品をたとえば100年伝え続けるためには、やっぱり新作として何度も発表するということが必要なんじゃないかと思うんです。「当時のオリジナル版こそがいい」「再放送で観ればいい」みたいな感覚もわかるんですが、他のバージョンも生まれるからこそオリジナルがよかったと思えるようにもなるし、新しいものを生み続けていかないと、どんどん先細りになっていくんです。そう考えるとやっぱり今作の中村さんのレイは素晴らしかったです。ケンシロウ役としては、中村さんと隣で並んで、あのレイと同級生みたいなテンションでいなきゃいけないことに難しさも感じています。

下野：武内くんの声だったら大丈夫だよ。

武内：レイは初登場時から一匹狼的な雰囲気を持ちつつも、妹のアイリのために荒野を生き抜いてきた、すごく深い愛を持った人間です。本人の中では一貫しているものがあるんですが、周りから見たときのギャップのようなものが、中村さんの魅力的な声とお芝居ですごく表現されていて、原作の台詞の魅力を新たに引き出していると思います。

--武内さんのレイへの愛がこれほど強いとは知りませんでした。

武内：本当にずっと「シャオッ!!」ばっかり言っていたんですよ。

下野：セリフの練習しなよ。

武内：裏声ばっかり練習して（笑）。

--原作ファンの武内さんから、最新作の視聴者に向けてひとことお願いします。

武内：『北斗の拳』はリアルタイムを経験していない方たちからすると、劇画調ということもありすごく硬派な男の格闘漫画のようないイメージを持たれているかもしれません。でももともと『週刊少年ジャンプ』（集英社）の少年漫画なんです。男の子が持っている少年心というか童心を刺激してくれる人間愛が詰まった作品なので、『ザコ挽』も含めて「『北斗の拳』ってこういうところあるよ」「結構人間味のある話だよ」と思えるはずです。そういった意味では内容を知らなくても、『ザコ挽』からそのまま続けて視聴していただけるのもすごく素敵なことじゃないかなと思いますし、どちらも『北斗の拳』として間違いないと思っているので、下野さんがおっしゃったように何度も何度も観返して『北斗の拳』の世界に入っていただければ嬉しく思います。（文＝徳田要太）