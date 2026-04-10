J.フロントリテイリンググループは6月11日、名古屋市栄に新たな商業施設「HAERA（ハエラ）」をグランドオープンする。現在建設中の超高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中核施設として、地下2階〜地上4階にファッション・ライフスタイル、グルメなど65店舗が開業。そのうち40店舗が東海エリア初出店、16店舗が新業態（東海初出店との重複有り）となる。同グループが手掛ける松坂屋、パルコなどに「HAERA」を加えた10館体