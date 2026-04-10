4月9日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、アメリカや日本の最新の政治事情について掘り下げた。 大竹まこと「いつも思うんだけど、日本の各大臣、政府、もっと言えば国会議員の人たちは、『アメリカに足を向けて眠れるわけがない』ってずーっと言ってきてるわけだよね。アメリカには逆らえないんだと。そこに文句を言ってきた人もいたけど、あまり効果はなかったと。 アメリカは今、大統領がもの