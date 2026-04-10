キーコーヒーが日本で展開しているイタリア発のコーヒーブランド「illy（イリー）」が、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市）にて3月18日にグランドオープンしたカフェ「bean by the bay（ビーン バイ ザ ベイ）」に採用された。キーコーヒーのカヴァリエーリ・ステファノ氏キーコーヒーのカヴァリエーリ・ステファノ氏（イリー事業部ブランドシニアマネージャー）は「プレミアムなコーヒーをご提供できるとともに、ヒルトン東京