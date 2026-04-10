「甘太くん」専用の選果場 人気の大分県産ブランドのサツマイモ、「甘太くん」専用の選果場が臼杵市に完成しました。 出荷量はこれまでの倍近くになる見込みだということです。 甘太くん JAおおいたが臼杵市野津町に新たに作った「甘太くん」専用の広域選果場。9日は竣工式が行われ関係者が完成を祝いました。 高い糖度が特徴の「甘太くん」。年々、需要が高まっていますが、出荷が追い付いていないと