「甘太くん」専用の選果場

人気の大分県産ブランドのサツマイモ、「甘太くん」専用の選果場が臼杵市に完成しました。

出荷量はこれまでの倍近くになる見込みだということです。

甘太くん

JAおおいたが臼杵市野津町に新たに作った「甘太くん」専用の広域選果場。9日は竣工式が行われ関係者が完成を祝いました。

高い糖度が特徴の「甘太くん」。年々、需要が高まっていますが、出荷が追い付いていないと言います。

「甘太くん」専用の選果場

こうした状況を改善しようと今回、最新の設備を備えた選果場が整備されました。

◆TOS山路謙成記者

「広域選果場には選果能力を向上させるために新たな機械を導入している。例えば、こちらのカメラだが流れてきたサツマイモの長さや形を瞬時に判断でき、人件費の削減にも繋がっている」

「甘太くん」専用の選果場

これまでは選別や箱詰めなどを手作業で行っていましたが、新たな選果場ではほぼ全ての工程を機械化しこれまでの倍近くの量を出荷できる見込みだということです。

◆JAおおいた「甘太くん」部会後藤謙治部会長

「機械化することで省力化にも繋がるし効率もよくなり、甘太くん自体もより良いものが製品としてできてくるのではないかと思っている」

新たな選果場は甘太くんが出荷シーズンに入る直前のことしの11月中旬をめどに本格的に稼働するということです。