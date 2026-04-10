カンテレ夕方の報道番組『newsランナー』（月〜金後4：50※関西ローカル）の金曜コーナー「兵動大樹の今昔さんぽ」が10周年を迎え、お笑い芸人・兵動大樹とカンテレ・谷元星奈アナが語り合った。【写真】笑顔で微笑み合う…兵動大樹＆谷元星奈アナ「兵動大樹の今昔さんぽ」は、2016年4月に『みんなのニュース ワンダー』内で「関西今昔ウォーカー」としてスタート。2017年3月に現在のタイトルとなり、金曜日の名物コーナー