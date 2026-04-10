【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は9日、6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の担当審判員を発表し、日本からは荒木友輔主審（39）と三原純副審（44）が選ばれた。日本からの選出は8大会連続。荒木主審が本大会で笛を吹けば、日本人としてはW杯で5人目となる。今大会は参加チームが36から48に増え、FIFAは史上最多の主審52人、副審88人、ビデオ・アシスタント・レフェリー30人を選んだ。