作家の乙武洋匡さんが2026年5月31日にXで、嵐のラストライブと通夜の日程が重なった場合、「どっちが大事？」というSNS上の議論に、「不毛すぎるなあ」などと言及した。「みんなの価値観が浮き彫りになって参考に...」新たな議題提案アイドルグループ「嵐」のラストライブが5月31日に東京ドームで開催され、26年半の歴史に幕を閉じた。SNSには嵐の公演や活動終了に関するさまざま声が寄せられ、「WeareARASHI」「ありがとう嵐」「