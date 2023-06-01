嵐が5月31日をもってグループとしての活動を終了した。大野智(45)は同日をもって所属事務所「STARTOENTERTAINMENT」を退所した。二宮和也(42)、松本潤(42)も嵐として同社とエージェント契約を結んでいたが、同日をもって契約が終了する。嵐のメンバーでは2023年10月にSMILE―UP.から退所した二宮和也、24年5月の松本潤に続いて3人目の独立。大野は今年2月に事務所公式サイトなどを通じて5月末をもって退所することを報告し、