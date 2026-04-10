◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の枠順が９日、確定した。アランカールは、過去７勝している７番枠に決まった。２冠牝馬エンブロイダリーが昨年に勝った馬番でもある。斉藤崇調教師は「いいんじゃないですか。奇数でも、ゲートの中ではおとなしいですから。前に行く馬でもないですし」と冷静に言葉をつないだ。２走前の阪神ＪＦでは、フルゲート