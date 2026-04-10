◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の枠順が９日、確定した。

アランカールは、過去７勝している７番枠に決まった。２冠牝馬エンブロイダリーが昨年に勝った馬番でもある。斉藤崇調教師は「いいんじゃないですか。奇数でも、ゲートの中ではおとなしいですから。前に行く馬でもないですし」と冷静に言葉をつないだ。

２走前の阪神ＪＦでは、フルゲート１８頭の競馬に戸惑った印象で、リズムに乗れない競馬で５着に終わった。しかし、その経験を生かしたチューリップ賞では賞金加算こそできなかったものの、大外からメンバー最速３３秒０の豪脚。勝ち馬から０秒１差の３着で優先出走権を手にし、能力の高さを改めて証明した。

鞍上の武豊は、前走からの継続騎乗となる。２００４年のダンスインザムード以来の桜花賞６勝目がかかる。「武さんにお任せするだけです。うまく乗ってくれると思います」とトレーナーはレジェンドの手綱さばきに期待した。母シンハライトは１６年の桜花賞で鼻差の２着惜敗。娘がここで母の雪辱を果たす。