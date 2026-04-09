立憲民主党（水岡俊一代表）は９日、都内の党本部で「ジェンダー平等推進本部女性議員ネットワークとの意見交換会」をオンライン（ＺＯＯＭ）で開いた。同推進本部は性別等を問わず個性と能力を発揮できる社会の実現を目指して活動中。推進本部長を務める辻元清美参院議員は、去年７月の参議院選挙でも男女同数の候補者を出したことに触れ「立憲民主党は参議院だけになりましたけれども、立憲の党としての国会議員は女性が