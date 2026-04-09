4月4日の強風と大雨で、高知県内では少なくとも2500万円あまりの農業被害があったことが分かりました。高知県によりますと、4月4日の強風と大雨で香美市、香南市、高知市の計9.61ヘクタールで少なくとも約2542万円の農業被害があったということです。主な内訳は香美市と香南市のハウスで、強風により骨組みやフィルムが破損するなどした施設被害が1770万円。香南市の温州ミカンのハウスで、停電のためハウスの屋根が開閉でき