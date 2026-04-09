京都府南丹市で行方が分からなくなっている小学6年生・安達結希さんの捜索は、2026年4月9日も結希さんの自宅から北に約4キロのあたりで行われている。この日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）がとりあげた。「カメラを持って、現場保存、鑑識の準備をしたうえで捜索をしている」埼玉県警捜査一課の元刑事・佐々木成三氏は「捜索から捜査にフェーズが上がった」として、警察は結希さんが連れ去りなどの犯罪に巻き込まれたという見方