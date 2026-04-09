ゴルフの世界最高峰の夢舞台、マスターズが日本時間9日夜にョージア州オーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード・パー72）で開幕する。初日の組み合わせが発表され、21年の王者・松山英樹（34、LEXUS）はメジャー2勝を挙げているコリン・モリカワ（29、アメリカ）、25年の「アーノルド・パーマー招待」で5勝目を挙げたラッセル・ヘンリー（36、アメリカ）と同組。同9日午後11時19分にスタートする。初出場の片岡尚之（28、ACN）は9日