ゴルフの世界最高峰の夢舞台、マスターズが日本時間9日夜にョージア州オーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード・パー72）で開幕する。

初日の組み合わせが発表され、21年の王者・松山英樹（34、LEXUS）はメジャー2勝を挙げているコリン・モリカワ（29、アメリカ）、25年の「アーノルド・パーマー招待」で5勝目を挙げたラッセル・ヘンリー（36、アメリカ）と同組。同9日午後11時19分にスタートする。

初出場の片岡尚之（28、ACN）は9日午後8時50分にティーオフ。23年の欧州ツアーで初優勝したマックス・ホマ（35、アメリカ）、24年アジアンツアー覇者のカルロス・オルティス（34、メキシコ）とのペアリングとなった。

前回大会で初優勝を飾ったロリー・マキロイ（36、北アイルランド）は、今年の「ザ・プレーヤーズ選手権」で2勝目を飾ったキャメロン・ヤング（28、アメリカ）と18歳のアマチュア注目選手、メイソン・ハウエル（アメリカ）と回る。さらに世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（29、アメリカ）はローバート・マッキンタイア（29、スコットランド）とゲーリー・ウッドランド（41、アメリカ）と同組となり、大会序盤から世界トップ選手によるハイレベルな争いが期待される。



【初日ペアリング】※日本時間

■グループ1：9日午後8時40分スタート

ジョン・キーファー（アメリカ）、リー ハオトン（李 昊桐・中国）

■グループ2：9日午後8時50分スタート

片岡 尚之、マックス・ホマ（アメリカ）、カルロス・オルティス（メキシコ）

■グループ3：9日午後9時02分スタート

ホセ・マリア・オラサバル（スペイン）、ラスムス・二ールガード・ピーターセン（デンマーク）、アルドリッチ・ポットギーター（南アフリカ）

■グループ4：9日午後9時14分スタート

アンヘル・カブレラ（アルゼンチン）、サミ・バリマキ（フィンランド）、ジャクソン・ヘリントン（アメリカ）※アマチュア

■グループ5：9日午後9時26分スタート

シャール・シュワーツェル（南アフリカ）、マックス・グレイサーマン（アメリカ）、ライアン・フォックス（ニュージーランド）

■グループ6：9日午後9時38分スタート

ビジェイ・シン（フィジー）、マット・マッカーティ（アメリカ）、ラスムス・ホイガード（デンマーク）

■グループ7：9日午後9時50分スタート

カート・キタヤマ（アメリカ）、クリストファー・レイタン（ノルウェー）、ケーシー・ジャービス（南アフリカ）

■グループ8：9日午後10時02分スタート

バッバ・ワトソン（アメリカ）、ニコ・エチェバリア（コロンビア）、ブランドン・ホルツ（アメリカ）※アマチュア

■グループ9：9日午後10時19分スタート

キャメロン・スミス（オーストラリア）、 サム・バーンズ（アメリカ）、ジェイク・ナップ（アメリカ）

■グループ10：9日午後10時31分スタート

キーガン・ブラッドリー（アメリカ）、ライアン・ジェラルド（アメリカ）、ニック・テイラー（カナダ）

■グループ11：9日午後10時43分スタート

ダスティン・ジョンソン（アメリカ）、シェーン・ローリー（アイルランド）、ジェイソン・デイ（オーストラリア）

■グループ12：9日午後10時55分スタート

パトリック・リード（アメリカ）、トミー・フリートウッド（イングランド）、アクシェイ・バティア（アメリカ）

■グループ13：9日午後11時07分スタート

ブライソン・デシャンボー（アメリカ）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ（アメリカ）

■グループ14：9日午後11時19分スタート

松山英樹、コリン・モリカワ（アメリカ）、ラッセル・ヘンリー（アメリカ）

■グループ15：9日午後11時31分スタート

ロリー・マキロイ（北アイルランド）、キャメロン・ヤング（アメリカ）、メイソン・ハウエル（アメリカ）※アマチュア

■グループ16：9日午後11時43分スタート

ビクター・ホブランド（ノルウェー）、パトリック・キャントレー（アメリカ）、アレックス・ノレン（スウェーデン）

■グループ17：10日午前0時03分スタート

サミュエル・スティーブンス（アメリカ）、イム ソンジェ（任 成宰・韓国）

■グループ18：10日午前0時15分スタート

アンドリュー・ノバック（アメリカ）、トム・マッキビン（北アイルランド）、ブライアン・キャンベル（アメリカ）

■グループ19：10日午前0時27分スタート

マイク・ウィア（カナダ）、ウィンダム・クラーク（アメリカ）、マテオ・プルチーニ（アルゼンチン）※アマチュア

■グループ20：10日午前0時39分スタート

ザック・ジョンソン（アメリカ）、マイケル・キム（アメリカ）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）

■グループ21：10日午前0時51分スタート

ダニー・ウィレット（イングランド）、デービス・ライリー（アメリカ）、イーサン・ファン（アメリカ）※アマチュア

■グループ22：10日午前1時03分スタート

アダム・スコット（オーストラリア）、ダニエル・バーガー（アメリカ）、ブライアン・ハーマン（アメリカ）

■グループ23：10日午前1時15分スタート

フレッド・カプルス（アメリカ）、ミン・ウー・リー（オーストラリア）、フィファ・ラオパクディー（タイ）※アマチュア

■グループ24：10日午前1時27分スタート

セルヒオ・ガルシア（スペイン）、アーロン・ライ（イングランド）、ジェイコブ・ブリッジマン（アメリカ）

■グループ25：10日午前1時44分スタート

コーリー・コナーズ（カナダ）、ハリー・ホール（イングランド）、マイケル・ブレナン（アメリカ）

■グループ26：10日午前1時56分スタート

ティレル・ハットン（イングランド）、マーベリック・マクニーリー（アメリカ）、ジェー・ジェー・スポーン（アメリカ）

■グループ27：10日午前2時08分スタート

ジョン･ラーム（スペイン）、ルドビッグ・オーバーグ（スウェーデン）、クリス・ゴッターアップ（アメリカ）

■グループ28：10日午前2時20分スタート

ジャスティン・ローズ（イングランド）、ジョーダン・スピース（アメリカ）、ブルックス・ケプカ（アメリカ）

■グループ29：10日午前2時32分スタート

ジャスティン・トーマス（アメリカ）、セップ・ストラカ（オーストリア）、ベン・グリフィン（アメリカ）

■グループ30：10日午前2時44分スタート

ゲーリー・ウッドランド（アメリカ）、スコッティ・シェフラー（アメリカ）、ローバート・マッキンタイア（スコットランド）

■グループ31：10日午前2時56分スタート

ハリス・イングリッシュ（アメリカ）、キム シウー（韓国）、マルコ・ペンジ（イングランド）

