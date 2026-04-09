物価高の影響で生活への負担が増す中、神戸市は、食品や生活用品の配布と相談支援を組み合わせた取り組みを実施する。食とくらしの両面から当面の生活を支えるとともに、継続的な支援につなげることを目的としている。この取り組み「フードサポートこうべ」では、米やパスタ、インスタント食品などを詰め合わせた食料品を配布。来場者1人につき1袋、1世帯最大3袋まで受け取ることができる。あわせて、トイレットペーパーや歯ブ