子宮体がんを公表した女優の西丸優子（45）が9日、都内で行われた「アストラゼネカ株式会社×株式会社ファミワン共催婦人科がん啓発セミナー」に登壇した。西丸は24年2月、23年に子宮体がんを患い子宮と両卵巣の全摘出、リンパを切除するリンパ郭清手術を行ったことを公表。それまで大きな病気を患ったことがなく、健康診断にも行っていなかったという。「それが良くなかったんですけど、ある日普通の生理が始まってからそこから