株式会社 明治は、陸上競技長距離の篠原倖太朗選手（２３、富士通）と、プロテインブランド「ザバス」を活用し、食事やスポーツ栄養サプリメントの摂取に関する指導を通じて、カラダづくりをサポートするサポート契約を締結した。「ザバス」を中心とした当社商品の提供に加え、カラダづくりとパフォーマンスアップを目指し、プロテインの摂取を中心としたスポーツ栄養サプリメントの摂取指導、腸内環境へのアプローチや体組成