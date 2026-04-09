猫がハンモックの上でくつろいでいたので見てみると...想定外のポーズと表情があまりにも面白いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回表示を突破し、「いい顔するな～」「お顔はめっちゃ可愛ぃぃのに面白いポーズ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ハンモックの上で『くつろいでいた猫』を見たら…想定外の『とんでもない体勢』】 個性的なくつ