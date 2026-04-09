JR東京駅「グランスタ東京」が、館内ショップ店長101人による任意投票をもとにした「イチ推しBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜」を発表した。ゴールデンウィークの帰省や旅行シーズンを前に、現場を知り尽くした店長たちが“本当に贈りたい”と選んだリアルな手土産ランキングとして注目を集めそうだ。【表】めっちゃ参考になる！“リアルな手土産”ランキング1位に選ばれたのは、Brick bake bakers by Patisserie easeの「ク