ドラッグストア大手のツルハホールディングス（ＨＤ）は９日、ウエルシアＨＤとの経営統合後初となる中期経営計画を発表した。物流拠点の統廃合によるコスト削減やプライベートブランド（ＰＢ）商品の共同開発などを進め、２０２９年２月期に売上高２兆７０００億円、営業利益１３５０億円の達成を目指す。重点戦略として、関東や近畿圏で都市部郊外への出店を強化する。３年間で１５００店舗超の改装を行い、商品面では生鮮や